0553 313 94 23

Van Büyükşehir Belediyesinden kreş ve gündüz bakım evi hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakım evi, eğitim kalitesi ve tecrübeli personeli ile fark oluşturuyor.

21 Mart 2019 Perşembe 12:55
Van Büyükşehir Belediyesinden kreş ve gündüz bakım evi hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakım evi, eğitim kalitesi ve tecrübeli personeli ile fark oluşturuyor.


Sosyal belediyecilik anlamında yaptığı başarılı çalışmalarla halkın takdirini kazanan Van Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’nde kurulan 5 derslikli kreş ve gündüz bakım evi ile kadın aile merkezi bünyesinde kurulan 2 derslikli kreş hizmet vermeye devam ediyor. Toplamda 142 öğrencinin eğitim gördüğü kreşlerde, 9 öğretmen ve 28 personel görev yapıyor. Kreş ve gündüz bakım evinde eğitim alan öğrenciler; drama,müzik, sinema, oyun, hikaye, spor ve dans odalarında oyunlar oynayıp, müzik becerilerini artırmanın yanı sıra bale, İngilizce, halk oyunları ve modern dans gibi branş derslerini de görüyor.


Büyükşehir Belediyesi Kreş Gündüz Bakım Evi sorumlusu Taybet Tanış Ergenç, 2015 yılından bu yana aktif bir şekilde hizmet verdiklerini söyledi. Son dönemde kreşe olan ilginin arttığını ifade eden Ergenç, “En az 24 ayını tamamlamış en fazla 6 yaşa kadar çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. 80 öğrenci kapasitemiz mevcut. Özel kreşlerle karşılaştıracak olursak, hiçbir eksiğimiz yok. Kreşimizde her yaş grubunun seviyesine uygun, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı uygulanmaktadır. Bunun yanında branş derslerimiz de var. İngilizce, satranç, modern dans, piyano, değerler eğitim, zeka oyunlarının yanı sıra öğretmenlerimizin ekstra yapmış olduğu eğitici dersler ve alan gezilerimiz oluyor” dedi.



“2015’ten bu yana eğitim hiç aksamadı”


Kreşin açıldığı günden bu yana hiçbir şekilde eğitim öğretimin aksamadığını vurgulayan Ergenç, şu ifadelere yer verdi:


“Kreşimizin kayıt dönemleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarla aynı şekildedir. 6 yaş grubumuzu artık okul dönemine hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Bu yaş grubunu mezun ettikten sonra en küçük yaş grubumuzda sınıf açılıyor. Sınıf açıldığı gibi haziran ayında ön kayıtlar başlıyor. Velilerimizin de bu yönde çok yoğun talepleri var. Kreşimizin ücretleri de yine özel kreşlere göre neredeyse yarı fiyatınadır. 2015 yılında eğitim öğretime açılan kreşimiz, 4 yıldır aralıksız eğitime devam etmektedir.”


Kadın aile merkezi bünyesinde hizmet veren kreşlerle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe ise, merkezde kurs gören kadınların çocuklarına yönelik ücretsiz kreş hizmeti verdiklerini belirtti. Kadın aile merkezi bünyesinde yaklaşık 500 kursiyer olduğunu ifade eden Tepe, “Tamamen ücretsiz bir şekilde burada kurs gören kadınlarımızın çocuklarını da unutmadık. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 kreşimiz, kursiyerlerimizin çocuklarına hizmet vermektedir. Toplam 62 öğrencimize kreş hizmeti veriyoruz. 4 öğretmenimiz ve 4 yardımcı öğretmenimiz görev yapmaktadır. Bu öğrencilerimizin tamamı anneleri ile birlikte sabah kreşlerine getirilirken, akşam yine ücretsiz bir şekilde servislerle evlerine bırakılıyor. Yaklaşık 2 senedir bu hizmeti aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:55
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Türkiye Duatlon Finali, Hestourex'te
    1. 2019 Türkiye Duatlon Finali,..
    2. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    3. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    4. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    5. TAYSAD’dan vergi indirimi açıklaması
    6. Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede..
    7. Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine..
    8. Arnavutluk muhalefetinden erken seçim..
    9. YADEM yaşlıları ağırlandı
    10. Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    11. Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık..
    12. Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi
    13. İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’..
    14. Down sendromlu şampiyonlar..
    15. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    16. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    17. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    18. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    19. Justinianus Köprüsü turizme açılacak
    20. Selami Altınok, kumpas anını anlattı!..
    21. Ankara’da yangın çıkan binada çocuklar..
    22. Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında
    23. Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1..
    24. Serdivan Belediyesi E-Devlet..
    25. Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için..
    26. Kayserispor’da onlara izin yok
    27. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    28. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    29. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    30. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!