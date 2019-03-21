Van Büyükşehir Belediyesi yaşlıları unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle çeşitli programlar düzenleniyor.

‘18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından il merkezinde ikamet eden 36 yaşlı birey, sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesine ait servislerle evinden alındı. Edremit ilçesinde bulunan marinaya getirilen yaşlılar, deniz otobüsleri ile yaklaşık 1 saatlik mavi göl turu yaptı.

Daha sonra Kocaeli Parktaki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerine getirilen yaşlılar, burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez ile öğle yemeğinde buluştu. Yaşlılarla teker teker sohbet ederek sorunlarını dinleyen Bilmez, bu anlamlı günde burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendilerini unutmayan Van Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür eden yaşlı bireyler ise, mutlulukları yüzlerinden okundu.

Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe ve ilgili yöneticilerin de katıldığı program, yaşlılara verilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ programları, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan yaşlı hasta ziyaretleri ve hediye takdimleri ile sürdürüleceği belirtildi.