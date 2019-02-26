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Van Büyükşehir Belediyesi personeline ‘NETCAD’ eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi personeline ‘NETCAD’ mühendislik uygulamaları eğitimi verilmeye başlandı.

26 Şubat 2019 Salı 14:14
Van Büyükşehir Belediyesi personeline ‘NETCAD’ eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi personeline ‘NETCAD’ mühendislik uygulamaları eğitimi verilmeye başlandı.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla Kadın ve Aile Merkezinde başlayan eğitimler 5 gün sürecek. Bünyesindeki personelin eğitimine önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, personelin günümüz teknolojilerini daha verimli kullanmaları noktasında yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda çeşitli birimlerde çalışan teknik personele NETCAD masa üstü uygulamaları eğitimi veriliyor.


Yerel Yönetimler İş Geliştirme Uzmanı Fulya Gayretli tarafından verilen eğitime, teknik personel yoğun ilgi gösterdi. Sunum eşliğinde verilen eğitimde katılımcılara NETCAD temel uygulamaları, imar ve kadastro uygulamaları, planlama ve mühendislik uygulamaları, analiz araçları, network lisans yönetimi, taşınmaz bilgi sistemi, plan tadilat süreç yönetimi, planların arşivlenmesi, arşivlenen verilerin birbiri ile ilişkilendirilmesi ve bu verilerin güncel ve tek bir merkezden yönetilip kullanılmasına yönelik bilgiler sunuluyor.


Eğitimin açılışında konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Adnan Ergenç, verilen eğitimlerin önemine dikkat çekerek, özellikle teknik personelin bundan maksimum derecede faydalanması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:14
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