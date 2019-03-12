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Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 16:25
Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ağırlıklı imar konuları olmak üzere 18 gündem maddesi ve 20 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.


Toplantıda; Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan mevcut çöp alanındaki 7 hektarlık alanın Van Büyükşehir Belediyesince ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı’ olarak belirlenmesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca bu atıkların depolama tarifesinin görüşülmesi, ‘Biz Anadolu’yuz Projesi’ kapsamında İzmir ve Çanakkale illerine 500 öğrenci gönderilmesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 15 Mart -15 Eylül 2019 tarihleri arasında ücretsiz ‘Beden Eğitimi Hazırlık Kursu’nun açılması ile Hukuk Müşavirliğinin görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi gibi 38 gündem maddesi konuşularakkomisyonlara havale edildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:25
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