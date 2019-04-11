Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe göreve başladı Halkların Demokratik Partisi’nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.

Halkların Demokratik Partisi’nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün beraberindeki partililerle belediye başkanlığı binasına geçerek göreve başladı.

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