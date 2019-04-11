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Seçim 2019 Sayfası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe göreve başladı

Halkların Demokratik Partisi’nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:13
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe göreve başladı

Halkların Demokratik Partisi’nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün beraberindeki partililerle belediye başkanlığı binasına geçerek göreve başladı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:13
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