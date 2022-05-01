Van bayram namazı kaçta 2022 | Başkale Erciş Gevaş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan bayramının birinci gününde 81 ilde tüm camilerde bayram namazları kılınacak. Bayram namazını Van'da kılacak olanlar ise 'Van bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Van'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Van merkez ilçeler bayram namazı saatleri:
Mübarek ramazan ayı huzur ve bereketiyle sona erdi. Bayram sabahı camilere akın edecek olanlar ise bulundukları illerde, ilçelerde namazın kaçta kılınacağını araştırıyor.
Van bayram namazı kaçta 2022 | Başkale Erciş Gevaş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.40'ta kılınacak.
Bahçesaray bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Bahçesaray'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.43'te kılınacak.
Başkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Başkale'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat05.38'de kılınacak.
Çaldıran bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Çaldıran'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.
Çatak bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Çatak'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.42'de kılınacak.
Edremit bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Edremit'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.41'de kılınacak.
Erciş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Erciş'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.39'da kılınacak.
Gevaş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Gevaş'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.41'de kılınacak.
Gürpınar bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Gürpınar'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.40'ta kılınacak.
Muradiye bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.38'te kılınacak.
Özalp bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Van Özalp'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.