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Oruç Van bayram namazı kaçta 2022 | Başkale Erciş Gevaş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Oruç

Van bayram namazı kaçta 2022 | Başkale Erciş Gevaş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan bayramının birinci gününde 81 ilde tüm camilerde bayram namazları kılınacak. Bayram namazını Van'da kılacak olanlar ise 'Van bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Van'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Van merkez ilçeler bayram namazı saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-05-01 13:12:00 -
Van bayram namazı kaçta 2022 | Başkale Erciş Gevaş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Mübarek ramazan ayı huzur ve bereketiyle sona erdi. Bayram sabahı camilere akın edecek olanlar ise bulundukları illerde, ilçelerde namazın kaçta kılınacağını araştırıyor.

Van bayram namazı kaçta 2022 | Başkale Erciş Gevaş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.40'ta kılınacak.

Bahçesaray bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Bahçesaray'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.43'te kılınacak.

Başkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Başkale'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat05.38'de kılınacak.

Çaldıran bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Çaldıran'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.

Çatak bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Çatak'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.42'de kılınacak.

Edremit bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Edremit'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.41'de kılınacak.

Erciş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Erciş'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.39'da kılınacak.

Gevaş bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Gevaş'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.41'de kılınacak.

Gürpınar bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Gürpınar'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.40'ta kılınacak.

Muradiye bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.38'te kılınacak.

Özalp bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Van Özalp'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:

Oruç

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:

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