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Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele

Karayolları 11.

01 Mart 2019 Cuma 11:40
Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolunu yeniden açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışı ve fırtına ile çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolunun ulaşıma açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çığ düşmesi sonucu yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları, iş makinelerinin yardımıyla kaldırılıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:40
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