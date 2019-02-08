0553 313 94 23

Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

08 Şubat 2019 Cuma 18:19
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

VAN (AA) - Van-Bahçesaray kara yolu, çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, çığ tehlikesine karşı kontrollü şekilde çalışma yaptığı, yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere ile 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçitlerinde, ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:19
  1. bahçesaray
  2. ulaşım
  3. van
  4. yol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    98 yaşındaki hastaya kalça protezi ameliyatı
    1. 98 yaşındaki hastaya kalça protezi..
    2. Gaziantep Basketbol'da transfer
    3. Kartal'daki bina çökmesi
    4. Diriliş Ertuğrul 135.bölüm fragmanı |..
    5. Atiba'nın doğum günü kutlandı
    6. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    7. Vitamin eksikliği hangi hastalıklara..
    8. Köylüler tarafında hasta halde..
    9. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
    10. "Şiddete karşı mücadele için partiler,..
    11. "Yeşil Dedektör" kullanıcıları 251..
    12. Bakan acı haberi duyurdu! Hayatını..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. İzmir'de dolmuş şoförü darbedildi
    15. Avrupa'dan Türkiye'ye geldi! Toplu..
    16. "Yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz"
    17. Gazetecilerden AA'ya ziyaret
    18. YÖK'ün KKTC'deki üniversitelere..
    19. GÜNCELLEME - Ağrı'da silahlı kavga: 2..
    20. "AİHM'den emsal teşkil edecek bir..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları