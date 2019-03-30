Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı, araçlara geçiş izni verilmiyor Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi sonucu kapanan yol, akşam saatlerinde ulaşıma açılırken araç geçişlerine halen izin verilmiyor.

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi sonucu kapanan yol, akşam saatlerinde ulaşıma açılırken araç geçişlerine halen izin verilmiyor.

Van- Bahçesaray karayolunun 80’inci kilometresine 3 bölgeye çığ düştü. Karayolunun çığdan temizlenmesi için Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 kepçe, 3 greyder ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonu yol ulaşıma açıldı. Van ve Bahçesaray’dan gelerek bölgede mahsur kalan araçlar, yolun açılmasıyla birlikte Van’a ve ilçeye hareket ettiler. Araçların geçişi tamamlandıktan sonra, gece mahsur kalınmamasından dolayı yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

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