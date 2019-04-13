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Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Van-Bahçesaray karayolunun düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan 80’inci kilometresi, ekiplerin 3,5 saatlik çalışması sonucu açıldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 19:48
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Van-Bahçesaray karayolunun düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan 80’inci kilometresi, ekiplerin 3,5 saatlik çalışması sonucu açıldı.


Van-Bahçesaray karayolunun 80’incikilometresine çığ düştü.Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğinde bağlı Götentaş Şantiye Şefliği ekipleri,yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı. Van ve Bahçesaray’dan gelerek bölgede mahsur kalan araçlar, yolun açılmasıyla birlikte Van’a ve ilçeye hareket etti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 19:48
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