Van-Bahçesaray yolu tek şeritten ulaşıma açıldı Van-Bahçesaray karayolununa çığ düşmesi sonucu trafiğe kapanan yol, bugün öğlen saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.

Van-Bahçesaray karayolununa çığ düşmesi sonucu trafiğe kapanan yol, bugün öğlen saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı önceki gün çığ düşmesi sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, dün tipi ve fırtınanın durmasıyla çığ bölgeleri kardan temizlenerek yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekiplerin, yol genişletme çalışmalar devam ediyor.

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