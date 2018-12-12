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Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:43
Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

VAN (AA) - Van ile Bahçesaray ilçesi arasındaki kara yolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolunun 31'inci kilometresine çığ düştü.

İlçeye gitmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için yol trafiğe kapatıldı.

Çığın temizlenmesi için bölgeye yönlendirilen ancak yoğun kar ve tipi nedeniyle henüz çalışma yapamayan ekipler, hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Çığın düştüğü bölgede mahsur kalan kimse olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:43
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