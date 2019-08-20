"Vampir kelebeklere" sarı ışıklı çözüm

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de, "vampir kelebek" ya da "yalancı kelebek" olarak bilinen "Ricania Japonica" zararlı böceği ile sarı ışıklı sokak lambalarıyla kombine edilmiş sarı yapışkan tuzaklarla mücadele ediliyor.

Doğu Karadeniz'de son yıllarda tarım alanlarında bitki veriminin düşmesine yol açan "vampir kelebek" zararlısıyla mücadele amacıyla proje hazırlandı.

Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Kemalpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce geliştirilen projede, zararlının popülasyonu üzerinde baskı oluşturabilecek tuzak geliştirildi.

Elektrik direklerinde 150 vatlık sarı ışıklı sokak lambasıyla kombine edilmiş sarı yapışkan bantlardan oluşan 10 tuzak, Kemalpaşa ilçesine yerleştirildi. Verim alınan yöntemin, diğer ilçelerde de uygulanması planlanıyor.

Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ricania Japonica"nın tarım ürünlerine verdiği zarar nedeniyle halk arasında "vampir kelebek" ya da "yalancı kelebek" olarak adlandırıldığını söyledi.

Vampir kelebeğin bölgede özellikle sebze üreticilerini rahatsız eden zararlı olduğunu belirten Okur, kelebeğin ilk kez Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 2006-2007'de görülmeye başlandığını, zararlıyla mücadele için 2009-2011 arasında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa projeler yürüttüklerini aktardı.

Okur, bölgede çay üreticilerinin bu böcekten muzdarip olduğunu ifade ederek, "Dünyada kimyasal madde kullanılmadan üretimi yapılan tek çay ülkemizde olduğu için ÇAYKUR ve Bakanlık olarak bu zararlıyla mücadelede kimyasal ilaç kullanmadan, doğal mücadele yöntemlerini araştırıyoruz." dedi.

Bölgede uygulamaya konulan sarı ışıklı sokak lambalarıyla kombine edilmiş yapışkan tuzaklarla vampir kelebekle mücadele konusunda yol katettiklerini vurgulayan Okur, çalışma sayesinde geçmiş yıllara oranla iyileşme sağlandığını, vatandaşın memnuniyetini görebildiklerini ifade etti.

Okur, projeden 2-3 yılda kesin sonuç almayı planladıklarını söyledi.

- "Proje son derece ekonomik ve uygulanabilir"

Kemalpaşa Tarım ve Orman Müdürü Fikret Vayiç de projenin, Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilip proje sonuçlarının anlık takip edildiğini belirtti.

Projenin son derece ekonomik ve uygulanabilir olduğuna işaret eden Vayiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çiftçimiz, evinin önündeki aydınlatma direğini yoğun şekilde yabancı kelebeğin sardığını söyleyince biz de 'Acaba altına sarı yapışkan tuzaklardan koyarsak yakalanma olur mu?' diye fikir oluştu. Hemen denedik. İki gün içerisinde yoğun bir yakalanma gördük ve bunu proje haline getirmek için çalışmalara başladık. Elektrik dağıtım firmasıyla görüşüp aydınlatmayı önlemeden, ışığın cezbedici özelliğinden faydalanarak elektrik direğine yakın bir mesafede sarı yapışkan tuzakları yerleştirdik."

Vayiç, tek bir tuzakla haftalık bin vampir kelebek yakaladıklarını aktararak, bunun beklentilerinin üzerinde olduğunu kaydetti.

Şu an itibarıyla 10 tuzak yerleştirdiklerini aktaran Vayiç, "200-250 tuzakla 3 yıl içinde vampir kelebek popülasyonunu ekonomik zarar seviyesinin altına çekerek bu sorunu çözmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Vayiç, tuzağın faydalı böceklere zararını da proje kapsamında ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Proje çıktısı olarak tuzakların zararlıyı yakalama özelliği ile beraber faydalı böcekler üzerindeki baskısı da ölçülmektedir. Diyelim ki bin 34 vampir kelebek yakalanıyorsa bir iki faydalı böcek görüyoruz. Bu da zirai mücadele açısından özellikle kimyasallarla karşılaştırılamayacak kadar iyi bir sonuç. Yalancı kelebek sorunu Karadeniz Bölgesi'nde çözüldü diyebiliriz."

Benzer tuzakların farklı illerde denendiğini, oralardaki yakalanma oranlarının çok düşük olduğunu kaydeden Vayiç, "Burada cezbedici en önemli unsur 150 vatlık sarı sokak lambası ışığı. Zararlının ışığa karşı bir ilgisi olduğunu tespit ettik. Sarı yapışkan bantlarla bunu kombine kullandığımız zaman yakalanma oranı çok yüksek seviyelere çıkıyor. Bunu 110 vatlık beyaz ışıkla denedik, yakalanma oranı yok denecek kadar azdı." diye konuştu.