Vampir Batı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Suriye savaşının başlamasından sonra Türkiye, tek bir göçmenin dahi mağdur olmaması için mücadele verirken sözde insan haklarını savunucusu Avrupa mültecileri organ mafyasının kucağına atıyor. Uluslararası verilere göre Avrupa’ya sığınan çocuklardan kimsesiz olanların birçoğu, ya suça sürükleniyor, ya da organ mafyasına kurban gidiyor.

10 BİN GÖÇMEN ÇOCUK KAYIP!

Savaştan beslenen terör örgütlerinin bir diğer gelir kaynağının da organ ticareti olduğu tespit edilirken, uluslararası raporlarda, savaştan kaçan göçmenlerin Avrupa ülkelerinde organ kaçakçılarının ellerine düştüğü belirtiliyor. Özellikle Suriye’de başlayan iç savaşın ardından terör örgütleri DAEŞ ve PKK’nın bazı çocukları kaçırdıktan sonra organ mafyasına sattığı ileri sürülmüştü. Diğer taraftan savaştan kaçan kimsesiz göçmen çocukların özellikle Avrupa ülkelerinde güvende olmadığı, bir kısmının fuhuş ve köleliğe itilirken diğer bir kısmının da organ mafyasının eline terk edildiği açıklandı. Avrupa Polis Örgütü’nün yaptığı açıklamalarda Avrupa’ya sığınan göçmen çocukların 10 binden fazlasının kayıp olduğu belirtilirken, bu çocuklardan birçoğunun organ mafyası tarafından kaçırılmış olabileceği belirtildi. Alman Çocuklara Yardım Örgütü de 2017’de 6 binden fazla mülteci çocuğun ülkede kaybolduğunu açıklamıştı.

KENDİ EVLADIMIZ GİBİ KORUYORUZ

Dünyada en çok göç alan ülke olarak tarihe geçen Türkiye’de ise güvenlik güçleri göçmen çocuklarına kendi çocukları gibi bakıyor. Emniyet yetkilileri, özellikle Gaziantep, Kilis ve Hatay’daki mülteci kampları çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, “Kamplara giriş ve çıkışlar sürekli kontrol altında. Özellikle terör ve insan kaçakçılığı ve organ mafyalarına karşı görevliler sürekli uyarılıyor. Avrupa’da binlerce çocuk kaybolurken Türkiye’de böyle bir durum yok” ifadelerini kulandı.