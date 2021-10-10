Valtteri Bottas kimdir? Valtteri Bottas nereli?

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye Grand Prix'inde kazanan Mercedes pilotu Valteri Bottas, bu sezon ilk zaferini İstanbul'a aldı. Peki Valtteri Bottas kimdir, nerelidir?

Valtteri Bottas kimdir?

Bottas 2013'te Williams ile yarışmaya başlamıştır. 2013'teki takım arkadaşı Pastor Maldanado'dur.İlk sezonunu 4 puanla 17. olarak bitirmiştir. 2014'te takım arkadaşı Felipe Massa'dır. 2014 sezonunda ise ilk podyumlarını elde etmiştir.6 podyumla birlikte 186 puan kazanıp 4.olarak bitirmiştir.

2015 sezonunda ise 2 podyum elde ederek 136 puan kazanıp 5. bitirmiştir. 2016 sezonu ise Williams'taki son sezonu olmuştur.1 podyum ile birlikte 85 puan toplamış ve sezonu 8. bitirmiştir.

2017 sezonunda Mercedes F1 takımına geçen Bottas ilk yarış galibiyetini 2017 Rusya Grand Prix'inde kazanmıştır.Ayrıca o sezon 2017 Avusturya Grand Prix ve 2017 Abu Dabi Grand Prix'lerini kazanıp 305 puanla 3. olarak bitirmiştir. 2019 sezonuna 2019 Avustralya Grand Prix'sini kazanarak başlayan Bottas o sezonda 3 galibiyet daha alarak 326 puanla 2. olarak bitirmiştir.