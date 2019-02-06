Valizinde 10 kertenkeleyle yakalandı

ANKARA (AA) - Avustralya'nın Sidney havalimanında kontrol sırasında valizinden 10 çakıl sırtlı kertenkele çıkan kişi gözaltına alındı. Channel News Asia'da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan Japonya vatandaşı 46 yaşında bir kişinin, ülkesine gitmek üzere geldiği Sidney havalimanındaki kontrol sırasında valizinden plastik kaplar içine gizlenmiş 10 çakıl sırtlı kertenkele çıktı. Avustralya Sınır Gücü yetkilileri, kertenkelelerle yakalanan kişinin, ülkeye özgü hayvan türü kaçakçılığı yapmaktan gözaltına alındığını kaydetti. Havalimanında el konulan çakıl sırtlı kertenkelelerin Taronga Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği belirtildi.

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