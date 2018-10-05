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Valiz cinayetinde önemli gelişme!

İzmir’de kaybolduktan sonra, cesedi 5 Haziran’da Seyrek’te valizde bulunan Melahat Mersinli’nin katil zanlısı yakalandı.

05 Ekim 2018 Cuma 08:00
Valiz cinayetinde önemli gelişme!

İzmirKarşıyaka'da kaybolan ve valiz içinde cesedi bulunan Melahat Mersinli'nin (66) katillerine 112 gün sonra ulaşıldı. Bir tanıdığıyla bankadan kredi çekme tartışması sonucu öldürüldüğü ortaya çıkan Mersinli'nin katil zanlısı Ö.L. gözaltına alındı. İzmir Karşıyaka'da kaybolan ve valiz içinde cesedi bulunan Melahat Mersinli'nin (66) katillerine 112 gün sonra ulaşıldı. Bir tanıdığıyla bankadan kredi çekme tartışması sonucu öldürüldüğü ortaya çıkan Mersinli'nin katil zanlısı Ö.L. gözaltına alındı. Manisa'nın tanınmış esnaflarından merhum Bekir Mersinli'nin kızı Melahat Mersinli'nin cansız bedeni, 5 Haziran'da Menemen Seyrek'te valiz içinde bulunmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı talihsiz kadının telefon görüşmeleri, evinin çevresindeki güvenlik kameraları ve cesedin yakınlarındaki ayak izlerini inceleyen polis, katilin aileye yakın bir isim olduğundan şüphelenmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; 30 kişinin ifadesine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri titiz çalışmalar sonucunda zanlının izine ulaştı. Öldürülen kadının bir tanıdığı olan Ö.L. adlı şüpheli savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Suçlamasını kabul etmediği ortaya çıkan Ö.L, ifadesinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:00
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