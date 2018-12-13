Ankara Valisi Şahin'den tren kazası açıklaması: 7 kişi ölü, 46 yaralı var
Ankara'da bu sabah saatlerinde yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazası ile ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldüğünü 46 kişinin ise yaralandığını açıkladı.13 Aralık 2018 Perşembe 08:38
Ankara Valisi Şahin, trenkazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
7 kişi öldü, 46 yaralı var
Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği 46 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! 7 ölü 46 yaralı
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