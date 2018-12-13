Ankara Valisi Şahin'den tren kazası açıklaması: 4 kişi ölü, 43 yaralı var
Ankara'da bu sabah saatlerinde yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazası ile ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldüğünü 43 kişinin ise yaralandığını açıkladı.13 Aralık 2018 Perşembe 08:38
Ankara Valisi Şahin, trenkazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
4 kişi öldü, 43 yaralı var
Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği 43 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! 4 ölü 43 yaralı
YORUM YAZ