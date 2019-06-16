ValisiErin’den Babalar Günü mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Abdullah Erin, Babalar Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Merhametine, şefkatine ve fedakarlığına sığındığımız annelerimizin yanında babalarımız da, yanındayken kendimizi güvende hissettiğimiz, en büyük kahramanımız, ailelerimizin direği ve gölgelerine sığındığımız ulu çınarlarımızdır. Sevgi ve saygı temelinde oluşturulan ailelerde yol göstericimiz de olan babalarımıza göstereceğimiz saygı ve hürmet hiçbir zaman onlara beslediğimiz sevgimizden geri kalamaz. Özellikle vatan ve millet uğruna gözünün nuru evladını şehit verdiği halde “Vatan sağ olsun” diyebilme erdemini gösteren babalarımız başta olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü tebrik ediyor, selam ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.