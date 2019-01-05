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Valinin yardım eli uzattığı "Fındık" ameliyat oldu

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:12
Valinin yardım eli uzattığı "Fındık" ameliyat oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sokakta bulunan ve kanaması olan "Fındık" isimli köpek, Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından ameliyat ettirildi.

Medyada yer alan haberlerin ardından başta Vali Bilgin olmak üzere birçok hayırsever Fındık'a el uzattı.

Köpek, Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen tarafından ameliyat için özel bir veterinere getirildi.

Fındık, yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat geçirdi. Kısırlaştırılan ve rahmindeki kisti temizlenen Fındık, bakımı yapılmak üzere bir hayvanseverin evine götürüldü.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fındık'ın tedavisi için Cumhurbaşkanlığı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başta olmak üzere birçok hayırseverin seferber olduğunu ve kendisine ulaştığını belirterek, herkese teşekkür etti.

Fındık'ın sağlığına kavuşacağına inandığını dile getiren Esen, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:12
  1. ameliyat
  2. fındık
  3. hayvanseverler

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