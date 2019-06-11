Valinin düşen plakasını buldu! Bakın ilk iş ne yaptı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in taşıyan makam aracına ait '71 0001' numaralı resmi plakayı yolda bulan Mustafa Cengiz, plakayı valiliğe giderek görevlilere teslim etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in içinde bulunduğu makam aracının ön tarafında bulunan '71 0001' numaralı resmi plaka, bugün öğle saatleride kent merkezinde seyir halindeyken düştü. Vali Sezer'in aracının arkasındaki araçta bulunan Mustafa Cengiz, durumu fark etti. Sürücüyü durduran Cengiz, düşen plakayı aldı. Cengiz, plakayı valiliğe giderek görevlilere teslim etti. Cengiz, plaka elindeyken çektiği videoyu, "Valimizin aracı plakayı önümüzde düşürdü. Biz de gereğini yaptık ve aracın plakasını alarak Kırıkkale Valiliği'ne teslim ettik. İnşallah Sayın Valimizle de bir gün tanışmak istiyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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