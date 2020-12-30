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Gündem Vali'nin halkı korumak için yaptığı çağrıyı çarpıttılar
Gündem

Vali'nin halkı korumak için yaptığı çağrıyı çarpıttılar

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in koronavirüs tedbirleri kapsamında, yılbaşında kalabalık eğlence ve toplanmaları önleme kapsamında ceza kesildiği uyarısını çarpıttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 01:41:00 -
Vali'nin halkı korumak için yaptığı çağrıyı çarpıttılar

Yılbaşının handikap oluşturduğunu savunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bu handikaba, bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. İçişleri Bakanımızın koordinesinde ülke ve ilimiz genelinde gerekli tedbirler alındı. İl merkezi ve ilçelerin tamamında 251 ekipten oluşan 1350 emniyet personeli, jandarma bölgemizde ise 332 ekipten oluşan 1008 personel iş başında olacak." dedi. İnsanların ziyaretlerini ve sohbetlerini daha sağlıklı zamanlara saklaması gerektiğini ifade eden vali, “Yılbaşında özellikle toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor” diye konuştu.

Vali Ümit'in Türkiye gerçeğini unuttuğunu söyleyen Halk TV Türkiye'deki insanların kalabalık evlerde yaşadığını iddia ederek cezasının anlamsız olduğunu savundu. Vali Ümit'in insanların sağlığı için aldığı önlemi başka bir yöne çektiler.

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