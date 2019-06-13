0553 313 94 23

"Valimize hakaretten dolayı özür dilesin"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "CHP'nin adayı gerçekten 'bu örgütlerin desteğine ihtiyacım yok' diyorsa, kalkıp çok açık bir şekilde ‘ben PKK ve FETÖ’yü birer terör örgütü olarak görüyorum. Bunlar aşağılık, namussuz, bu millete düşman terör örgütleridir. Bu örgütlerin desteğini asla kabul etmiyorum ve bunlardan oy da istemiyorum.’ Hodri meydan."

13 Haziran 2019 Perşembe 19:46
"Valimize hakaretten dolayı özür dilesin"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "CHP’nin adayı gerçekten 'bu örgütlerin desteğine ihtiyacım yok' diyorsa, kalkıp çok açık bir şekilde ‘ben PKK ve FETÖ’yü birer terör örgütü olarak görüyorum. Bunlar aşağılık, namussuz, bu millete düşman terör örgütleridir. Bu örgütlerin desteğini asla kabul etmiyorum ve bunlardan oy da istemiyorum.’ Hodri meydan." dedi.

Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra İstinye çarşıda esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve 23 Haziran seçimi için AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Borsa İstanbul’da şehit olan Fatih Satır’ın babası Turan Satır’la da görüştü.

Sarıyerspor yönetimini de ziyaret eden Kurtulmuş, Sarıyer Meydan ve Hacıosman’daki AK Parti seçim çadırlarını ziyaret etti. Kurtulmuş, her iki yerde de CHP standını ziyaret ederek, partililerle tokalaştı, başarılar diledi.

Hacıosman'daki AK Parti standında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 23 Haziran seçimi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, halkın Binali Yıldırım’ı seçeceğini söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun öncesinde kimsenin pek tanımadığını, pozitif bir profil çizdiğini ama ramazan bayramından sonra bu durumun değiştiğini söyleyen Kurtulmuş, "Zorlukla karşılaştığında yüzündeki maskesi düştü, yüzündeki sırları döküldü. Örneğin Ordu havaalanındaki yapmış olduğu, vali beye yapmış olduğu hakaretler, oradaki tavırlar, tarzlar. Ondan sonra Binali beyin moderatörden soru istediği yönündeki açıklamaları ve başka açıklamaları… Bütün bunlar gösterdi ki, CHP’nin adayı istemediği bir durumla karşılaştığında hemen telaşa kapılan, sinirlenen, yüzündeki maskesini düşüren bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bunu halkımız yakinen görüyor." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "CHP’nin adayı gerçekten 'bu örgütlerin desteğine ihtiyacım yok' diyorsa, kalkıp çok açık bir şekilde ‘ben PKK ve FETÖ’yü birer terör örgütü olarak görüyorum. Bunlar aşağılık, namussuz, bu millete düşman terör örgütleridir. Bu örgütlerin desteğini asla kabul etmiyorum ve bunlardan oy da istemiyorum.’ Hodri meydan. Bunu söylesin." dedi.

Ramazan Bayramı'nda Ordu’da olduğunu ve Ordu havalimanında nelerin yaşandığını çok iyi bildiğini anlatan Kurtulmuş, İmamoğlu’nun söylediği sözlerden dolayı özür dilemesi gerektiğini vurgulayarak, "Efendim ‘valiniz itlik yapmıştır.’ gibi sözler söylemesi kabul edilemez. İkinci kabul edilemez olan da, bu ayan beyan ortadayken, ses kayıtları, görüntü kayıtlarıyla ortadayken ‘ben itlik demedim, basitlik dedim’ şeklinde bunu tevil etmeye kalkması da asla kabul edilemez. Esas basitlik budur. Bir daha çağrı yapıyorum, Ordu valimize yaptığı hakaretten dolayı özür dilesin. Kendi açısından da bu meseleyi bir şekilde daha doğru bir tonda daha doğru bir üslupla kapatmış olsun." diye konuştu.

Kurtulmuş, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla İstanbul’da yoğun bir çalışma verdiklerini ve halkın Binali Yıldırım’ı seçeceğine inandığını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 19:46
  1. - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte "Afrika Günü" kapsamında futbol turnuvası düzenlendi
    1. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
    2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ..
    3. BM'den İdlib açıklaması
    4. Çerkezköy’de halk toplantısı yapıldı
    5. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
    6. (Özel) Zincirleme kazada takla atan..
    7. BM Genel Sekreteri Guterres :..
    8. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:“Bu yanlış..
    9. 23. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödülleri töreni
    10. Balıkesirspor’da ilk imzalar atıldı
    11. GÜNCELLEME - BM'den Umman..
    12. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    13. "Devletimiz elinden geleni yaptı"
    14. Açıklamalar art arda geliyor! Korkutan..
    15. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    16. ÖSYM Sınav Koordinatörü Selbaş:..
    17. Karaman’da yağmur, cadde ve alt..
    18. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “En..
    19. 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
    20. Ordu’daki dolu yağışı sonrası hasar..
    21. Şeref Has'ın vefatı
    22. TV264 Avukatı Çakır’dan Sakaryaspor..
    23. İstanbul seçimi öncesi dikkat çeken..
    24. "Valimize hakaretten dolayı özür..
    25. Vitir namazı nedir? Vitir namazında..
    26. Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan..
    27. Sözcü Kalın: “Umarız ilişkilere kalıcı..
    28. 2054 yılına kadar ehliyetine el konuldu
    29. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı..
    30. Kamyonet çocuğa çarptı, kaza anı..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu