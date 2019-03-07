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Valimiz Davut Gül’ün Regaip Kandili Mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, mesaj yayımlayarak, Regaib Kandili’ni kutladı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:09
Valimiz Davut Gül’ün Regaip Kandili Mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, mesaj yayımlayarak, Regaib Kandili’ni kutladı.


Vali Gül’ün mesajında, "Recep ayının ilk Cuma gecesi olan bu gece, Regaib Kandili’ni hep birlikte idrak edeceğiz. Bu nedenle inananlar olarak manevi hayatımızın ayrıcalıklı bir yer ve önemi bulunan mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın, yeniden ulaşmanın gönül huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.


Unutulmamalıdır ki bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır. Regaib Kandili Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Bütün İslam âlemi için iyi bir fırsat olan bu geceyi, Peygamber Efendimiz (SAV)’in ’Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi’ hadis-i şerif’inin de bilincinde olarak bol dua ve ibadet ile değerlendirmeliyiz. Yüce Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyiz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam Aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin tüm insanlığa yayılmasını, vatanımızın ve milletimizin her türlü afetlerden ve musibetlerden korunmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:09
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