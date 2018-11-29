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Valilikten "ruhsatsız maden ocağı" açıklaması

Zonguldak Valiliği:- "İlimiz genelinde 'kaçak maden ocağı işletmeciliği' diye bilinen ve maden kazaları dahil bir dizi olumsuzluğa neden olan olguyla mücadele her boyutta devam etmektedir"

29 Kasım 2018 Perşembe 12:25
Valilikten "ruhsatsız maden ocağı" açıklaması

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valiliği, il genelinde "kaçak maden ocağı işletmeciliği" diye bilinen ve maden kazaları dahil bir dizi olumsuzluğa neden olan olguyla mücadelenin her boyutta devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun ek madde 15 kapsamında, işletme izni veya Bakanlıkça şerh edilmiş rödevans sözleşmesi olmaksızın maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verildiği, bu suçlardan hüküm giyenlerin infazın tamamlanmasından itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamadığı aktarıldı.

Açıklamada, kentte oldukça sık maden ocakları kazaları yaşandığı, bunların büyük bölümünün de kaçak işletilen maden ocaklarında meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yüzden yukarıda sözü edilen kanun gereği olası olumsuz sonuçların önüne geçilebilmesi için konunun Valiliğimiz ve ilgili kurumlarca titizlikle takip edileceği hususunun kamuoyunun bilgisine sunulması gerekli görülmüştür.

İlimiz genelinde 'kaçak maden ocağı işletmeciliği' diye bilinen ve maden kazaları dahil bir dizi olumsuzluğa neden olan olguyla mücadele her boyutta devam etmektedir."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:25
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