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Valilikten pat pat uyarısı

Düzce Valiliği son dönemde artış gösteren ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği pat pat kazaları ile ilgili olarak uyarı mahiyetinde açıklama yayınladı.

11 Haziran 2019 Salı 16:06
Valilikten pat pat uyarısı

Düzce Valiliği son dönemde artış gösteren ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği pat pat kazaları ile ilgili olarak uyarı mahiyetinde açıklama yayınladı. Açıklamada 2 yılda pat pat kazalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği 236 kişinin ise yaralandığı bildirildi.


Düzce Valiliği son dönemde artan pat pat kazalarına karşı açıklama yaptı. Açıklamada vatandaşların kamyon, traktör ve pat pat kaslarında seyahat etmemeleri istenerek “İlimizde tarım alanında yasal olmayan bir şekilde kamyon, kamyonet, traktör ve pat-pat olarak tabir edilen römorklarda insan taşındığı veya bu araçlara yüklenen yükler üzerinde seyahat edildiği yaptığımız denetim ve kontrollerde gözlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu şekilde seyahat etmeleri hem kendi can ve mal güvenliği açısından, hem de başkalarının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın kurallara uyarak seyretmeleri güvenlikleri açısından çok önemlidir. Özellikle pat- pat diye tabir edilen araçlar; tarımsal amaçlı işlerde kullanılan araçlardır. Bu araçlar çok amaçlı bir hale getirilerek hem ulaşım, hem de tarımsal faaliyetler için kullanılır hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekmektedir. Meydana gelen pat-pat kazalarında yeterli güvenlik önlemi olmadığı için can kayıpları yaşanmaktadır” denildi.



“Son 3 yılda 3 kişi öldü 236 kişi yaralandı”


Valilikten yapılan açıklamada pat pat kazalarında son 3 yıllık süreç içerisinde 3 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek “Son üç yıllık süre içerisinde 139 kaza meydana gelmiş ve bu kazalarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıca yapılan denetimler ile 251 patpat sürücüsüne 29 bin 844 TL ceza uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.



“Toplam 139 kaza”


Pat pat kullanımından kaynaklı olan 2017 yılından bu yana Düzce sınırları içerisinde 139 kaza meydana geldi. Kazalarda 236 kişi yaralanırken 3 kişi ise hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:06
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