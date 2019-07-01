Valilikten “Mutluluğunuz hüzne dönüşmesin” uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliğinden mutlu gönlerde havaya ateş edilmesi ile ilgili olarak “Silahla ateş açarak kutlama yapılmasının önlenmesi hususunda, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet ederek, görevli kolluk güçlerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz” denildi.

Valilik “Mutluluğunuz hüzne dönüşmesin” diyerek mutlu gönlerde silahla ateş edilmesi için uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda “Şehrin ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, devletimizin en temel görevidir. Ülkemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ‘Ateşli Silahlarla Havaya Ateş Açılması’ konusunda Valiliğimizce Genelge yayınlanmış olup Organizasyonlarda silahla ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemleri başlatılmaktadır. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Açık alanlarda yapılacak etkinliklerde; farkındalık oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan afiş örneklerinin, organizasyon sahiplerince tüm katılımcıların görebileceği bir şekilde alanlara asılması sağlanacak, önleyici tedbir ve denetimler kolluk kuvvetleri ve mülki idare amirlerince aralıksız sürdürülecektir. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Telafisi mümkün olmayan üzücü durumların yaşanmaması için her türlü organizasyonda silahla ateş açarak kutlama yapılmasının önlenmesi hususunda, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet ederek, görevli kolluk güçlerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz” denildi.