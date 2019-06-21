0553 313 94 23

Valilikten mülteci açıklaması

Kırklareli Valiliği, Iğdır Geri Gönderme Merkezi’nden Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevki yapılan tüm mültecilerin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

21 Haziran 2019 Cuma 18:01
Valilikten mülteci açıklaması

Kırklareli Valiliği, Iğdır Geri Gönderme Merkezi’nden Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevki yapılan tüm mültecilerin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.


Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Iğdır Geri Gönderme Merkezi’nden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatıyla ülkemizde yer alan Geri Gönderme Merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan ve aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle, İlimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevki yapılan tüm mülteciler ülkelerine gönderilmiştir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı
    1. İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı
    2. Balıkesirspor, Nuno dosyasını kapattı
    3. Ardahan'da sağanak etkili oldu
    4. Şişecam'dan kimyasallar alanında yatırım
    5. İsveç’te ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşku..
    6. Viyadükten dereye atlayan şahıs..
    7. Türkiye'den Bağdat'taki cami..
    8. Göller Yöresi için kuvvetli sağanak..
    9. FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı..
    10. Atıktan Sanata Projesi tanıtıldı (2)
    11. İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi..
    12. İdlib'e yönelik saldırılar kınandı
    13. ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran..
    14. Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5..
    15. GÜNCELLEME- İsrail Gazze sınırında 39..
    16. Bursaspor Kulübü Başkanı Ay'dan temlik..
    17. "Yüzyılın Anlaşması planına ortak olan..
    18. Balıkesirspor, Andre Coelho dosyasını..
    19. Ahmet Türk'ten Öcalan'ın..
    20. BM'den İtalya'ya "düzensiz göçmenleri..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap