Valilikten motosiklet açıklaması

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada motosikletlerinde trafiğin bir parçası olduğu anca kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Son dönemlerde basında ve sosyal medyada yer alan trafiği ve insanların hayatını tehlikeye atan motosiklet sürücüleri ile ilgili kolluk kuvvetlerimizce düzenli ve anlık denetimlerimiz devam etmektedir. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motosikletlerde trafiğin bir parçası olup trafikte seyir eden her araç gibi trafik kurallarına uymaları gerekmektedir. Ayrıca motosiklet sürücülerimizin can güvenliği için standartlara uygun koruma başlığı kask takmaları, aşırı hız yapmamaları, kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları, dönüş kurallarına uymaları ve dönerken işaret vermeleri, kavşaklarda ilk geçiş hakkı kurallarına riayet etmeleri, araçlarının muayenelerini zamanında yaptırmaları, sürücü belgesiz olarak araç kullanmamaları ve diğer trafik kurallarına uymaları gerekmektedir” denildi.

“Kurallara uyulması gerekiyor”

Açıklamada, sürücülerin kask, sürücü belgesi gibi kurallara uyması gerektiğini ifade edilerek “Sürücü belgesiz olarak veya yetersiz sürücü belgesi ile motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı tespit edilen sürücülere; Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince kolluk kuvvetlerimizce idari para cezası uygulanmaktadır. Şartlarını yerine getirmeden ve kurallara uymadan motosiklet ve motorlu bisiklet süren kişiler, hem kendi hem de başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Özellikle ilimizdeki meydana gelen trafik kazalarının önemli bir bölümünün motosikletlerin oluşturduğu düşünüldüğünde trafik kurallarına uymanın önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır” denildi.

“Kurallara uymayanlara ceza yağdı”

Açıklamada yapılan kontrollerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandığı ifade edilerek “2019 yılı itibariyle kolluk kuvvetlerimizce 4 bin 525 adet motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet cinsinden araç ve sürücü ile birlikte 35 bin 240 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş 369 Araca 136 bin 404 TL para cezası uygulanmış, 838 Kişiye 1 milyon 691 bin 804 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada; “Motosiklet, bisiklet, elektrikli bisikletlere olması gerekenden fazla kişi binilmemesi, trafik akışı içinde dikkatli olunması, trafiği tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınılması, yayaları tehlikeye atacak şekilde kaldırımlarda seyahat edilmemesi, uygunsuz park yapılmaması hususlarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum” dedi.