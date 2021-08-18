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Valilikten kritik uyarı: Hastanelerimiz dolma seviyesine geldi
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Korona Virüs Valilikten kritik uyarı: Hastanelerimiz dolma seviyesine geldi
Korona Virüs

Valilikten kritik uyarı: Hastanelerimiz dolma seviyesine geldi

Rize Valiliği, koronavirüsün genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir ettiğini belirterek hastanelerin dolma seviyesine geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 14:55:00 -
Valilikten kritik uyarı: Hastanelerimiz dolma seviyesine geldi

Valilikten yapılan açıklamada, Delta varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artmaya başladığı belirtildi.

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir etmekte olup hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir. Bu sebeple çok zorunda kalınmadıkça hastanelerimize başvurulmaması ve mümkün mertebe aile hekimlerimizden hizmet alınması gerekmektedir. İçinde bulduğumuz bu zor günlerde kalabalık her ortamdan uzak durmalı, maksimum tedbir almalı ve en etkili çare olan aşımızı mutlaka yaptırmalıyız."

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