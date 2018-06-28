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Ankara Valiliğinden kayıp Eylül ile ilgili korkutan açıklama

Ankara Valisi Ercan Topaca uzun zamandır kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklamada bulunarak, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz." dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:42
Ankara Valiliğinden kayıp Eylül ile ilgili korkutan açıklama

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 6 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI, AİLENİN BİLGİSİ YOK

İçişleri Bakanlığı'nın dün olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yapmasına rağmen çocuklarının akıbetiyle ilgili detayları öğrenemeyen ailenin gergin bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, kendisini yalnız bırakmayan köy sakinleri ile birlikte çocuğundan iyi bir haber beklediğini açıkladı. Baba İbrahim Yağlıkara, "Şu anda Valiliğimizden ve Cumhurbaşkanlığımızdan hayırlı bir haber bekliyorum. İnşallah bu işi çözecekler. Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum" dedi.

Baba Yağlıkara, İçişleri Bakanlığı'nın olayın aydınlatılmasıyla ilgili açıklamasına ise, "Şu an hiç bir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Hiç kimse bana bilgi vermedi. Cumhurbaşkanımız kızımı kucağına alıp getirecek. Bu sevinci tüm Türkiye paylaşacak şeklinde cevap verdi. Ailenin bitkin bir durumda olduğunu kaydeden baba Yağlıkara, İçimiz yandı. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, evladımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Biz de bitkin durumdayız. Bütün Türkiye yanıyor" diye konuştu.

JANDARMA ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba İbrahim Yağlıkara'nın jandarma ekiplerine, Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok ifadesi üzerine, ailenin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. İfadesinde çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K., gözaltına alınıp tutuklandı. Bu doğrultuda Uğur K.'nın evinin bahçesinde emniyet ve AFAD'a ait ceset arama köpeği tarafından çalışma yapıldı. Ancak yapılan çalışmada bir sonuç elde edilmedi.

Baba İbrahim Yağlıkara, olayla ilgili komşusu Uğur K.'nın tutuklanması ile ilgili olarak, "Zaten çocuğum onun evinin kapısında kayboldu" şeklinde konuştu.

KAN LEKESİ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Eylül’ün kaybolmasının ardandan köye sevk edilen özel ekipler küçük kızın son kaybolduğu yerden yola çıkarak komşuları Uğur K.’nin aracındaki bir saç teli ve yıkanan arka koltuk ve paspaslar kriminal laboratuvarda incelendi. Yağlıkara Ailesi’nden alınan DNA örnekleriyle Uğur K.’nın aracının koltuğunun yıkanan bölümü ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin Eylül’e ait olduğu belirlendi. Kriminal laboratuvar sonuçlarıyla Uğur K., tutuklu bulunduğu cezaevinde tekrar sorguya alındı. Uğur K.’nın annesi N.K.’nın da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Bu arada gün içerisinde AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışması yürütecekleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:42
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. kayıp Eylül
  4. Ankara Valisi Ercan Topaca
  5. AFAD

YORUM YAZ

  • YusufYusuf15 sa önce
    Idam sart. Allah korusun yarin bir gun bu cocugun olum haberi gelince ne olucak katili alip beslicekmiyiz. Nasilsa ucunda idam yok diye insanlar her turlu pisligi yapiyor.
  • güneşligüneşli14 sa önce
    idamı getirmeyenler öbür tarafta hesaba çekilecek.
  • ferhatferhat12 sa önce
    IDAM IDAM IDAM. ALLAH ´in Emri Ve Peygamir´in Sünneti . Liberal degerlere Hayir , Kuran hükümlerine EVET.Biraz Basiter ver bize Ya RAB.
  • eminemin15 sa önce
    Yahu şu çocukları kaçırıp.........bu alçaklara neden İDAM gelmiyor? İDAM gelsin göreceksiniz bıçak gibi kesilecek.
  • Murat Murat 12 sa önce
    İdam idam idam.. referanduma götürün. İdam istiyoruz..
  • hercaihercai15 sa önce
    Idam getirecez diye bagiriyorlardi ama idam midam yok! Boylece masum cocuklar dahi pisliklerin elinde katlediliyor!
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