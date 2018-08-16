4 askerimizin 3'ü dost ateşiyle şehit olmuş

Adıyaman Valiliği, Merkez Kuyucak Köyü bölgesinde güvenlik güçlerine takviyeye giden jandarma ekibinden 4 jandarmanın şehit olduğu bildirildi

Valilik, 3 jandarmanın dost ateşiyle kazaen vurulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre olay şu şekilde gerçekleşti:

Diğer güvenlik güçlerine takviye için giden jandarmanın zırhlı aracının geçişi sırasında, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 1 jandarma olay yerinde şehit oldu

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimleri, yaralı jandarmaları sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgedeki diğer güvenlik görevlileri sivil aracın olay yerinden kaçmaya çalışan PKK’lılara ait olduğunu düşünerek, sivil araca ateş açtı.

Bunun sonucu dost ateşiyle kazaen 3 jandarma daha şehit oldu.

Valilik, olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olduğunu ve 8 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bölgede ayrıca geniş çaplı operasyon başlatıldı.