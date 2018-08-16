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4 askerimizin 3'ü dost ateşiyle şehit olmuş

Adıyaman'da şehit olan jandarmalarımızla ilgili kahreden bir detay açıklandı. Adıyaman Valiliği, Merkez Kuyucak Köyü bölgesinde güvenlik güçlerine takviyeye giden jandarma ekibinden 4 jandarmanın 3'ünün dost ateşiyle kazaen vurulduğunu açıkladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:20
4 askerimizin 3'ü dost ateşiyle şehit olmuş

Adıyaman Valiliği, Merkez Kuyucak Köyü bölgesinde güvenlik güçlerine takviyeye giden jandarma ekibinden 4 jandarmanın şehit olduğu bildirildi

Valilik, 3 jandarmanın dost ateşiyle kazaen vurulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre olay şu şekilde gerçekleşti:

Diğer güvenlik güçlerine takviye için giden jandarmanın zırhlı aracının geçişi sırasında, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 1 jandarma olay yerinde şehit oldu

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimleri, yaralı jandarmaları sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgedeki diğer güvenlik görevlileri sivil aracın olay yerinden kaçmaya çalışan PKK’lılara ait olduğunu düşünerek, sivil araca ateş açtı.

Bunun sonucu dost ateşiyle kazaen 3 jandarma daha şehit oldu.

Valilik, olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olduğunu ve 8 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bölgede ayrıca geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:20
  1. Adıyaman
  2. şehit

YORUM YAZ

  • abdullah 3abdullah 31 sa önce
    Çüş oha
  • OsmanOsman1 sa önce
    Bu ne saçmalık ne amatörlük ya , yazıklar olsun
  • ömer gençömer genç1 sa önce
    fetö işine benziyor.
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Askerde temel kurallardan biri muhaberesiz muharebe olmazdır . Umarız bu son olay olur . Milletimizin başı sağ olsun.
  • kiowakiowa38 dk önce
    dün şantiye ve araçlar yakılmıştı, bugün pusuya düşülüyor...bombalı tuzak, dikkatsilikmi var, eğitimsizlik mi var, ihanetmi var, bir gariplik var...aynı yer ve pusu,çatışma,yaralı,ve sonrası 4 şehit...
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