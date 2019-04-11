İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na mazbata açıklaması İstanbul Valiliği, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na bugün mazbatasının verileceği haberlerini yalanladı.

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugün İstanbul seçimlerine ilişkin bir iddiayı gündeme getirdi. Uğuroğlu'nun İstanbul Valiliği'ne dayandırdığı iddiasına göre İl Seçim kurulu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını verecekti. Ancak bu iddiaya İstanbul Valiliğinden yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Gazeteci @OrhanUguroglu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



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