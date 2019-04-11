0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na mazbata açıklaması

İstanbul Valiliği, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na bugün mazbatasının verileceği haberlerini yalanladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:30
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na mazbata açıklaması

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugün İstanbul seçimlerine ilişkin bir iddiayı gündeme getirdi.

Uğuroğlu'nun İstanbul Valiliği'ne dayandırdığı iddiasına göre İl Seçim kurulu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını verecekti.

Ancak bu iddiaya İstanbul Valiliğinden yalanlama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gazeteci @OrhanUguroglu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:30
  1. İstanbul
  2. istanbul valiliği
  3. ekrem imamoğlu
  4. ekrem imamoğlu mazbata

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
    1. Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Kayseri Emniyeti’nin aranan şahıslara..
    4. Sel ve afetlere tam teşekküllü özel..
    5. “Türkiye Gençlik Ödülleri” sahiplerini..
    6. İngiltere polisi, Wikileaks’ın..
    7. "Eğitimin temel kavramlarını gözden..
    8. 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri..
    9. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Dünya..
    10. TKDK Kars’ta çok sayıda sektöre destek..
    11. Tüketici artık marka tercihi yaparken..
    12. GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu..
    13. Başkan Özlü vatandaşın güvenoyunu aldı
    14. Salihli’de yeni dönemin ilk meclis..
    15. DÜ’de ’Sahipsiz hayvanların sorunları..
    16. Arayıcı’dan 11 Nisan kutlaması
    17. Dev derbinin hakemi belli oldu
    18. Haliliye Belediyesi’nden kurtuluş klibi
    19. Toros Üniversitesi’nde renkli..
    20. Yeni meclis toplandı
    21. Fransa’da özgürlük kısıtlayıcı eylemci..
    22. Amatör bisikletçiler ikinci kez..
    23. Bursa’da etkili yağış kazalara sebep..
    24. Astsubay Yüksel Avrupa üçüncüsü oldu
    25. Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
    26. Ali Palabıyık’ın ilk Fenerbahçe -..
    27. Kayıp tablo davası zaman aşımından..
    28. Sarıgöl’de üç ayda 530 kadın kanser..
    29. Minik öğrencilerden polis ağabeylerine..
    30. Parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!