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Valilikten dolandırılmayın uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Vali Dr.

06 Ağustos 2019 Salı 15:15
Valilikten dolandırılmayın uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın, Vali Yardımcılarının ve Özel Kalem Müdürünün adını kullanarak yardım için aradığını söyleyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiği bu kişilerin kolluk güçlerine bildirilmesi istendi.


Valilikten yapılan açıklamada “Son günlerde ilimizdeki çeşitli kurum ve kişiler telefon ile aranarak, kendisini Düzce Valisi, Düzce Vali Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp ‘İhtiyaç sahiplerine yardım topluyoruz, kampanyamıza katkılarınızı bekliyoruz. Ben Özel Kalem Müdürü sizi Vali, Vali Yardımcısına aktarıyorum’ şeklinde Valimiz, Vali Yardımcılarımız ve Özel Kalem Müdürlüğünün adını kullanarak yardım adı altında para istendiği bilgileri Valiliğimize ulaşmaktadır. Düzce Valiliği, Valimiz Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcılarımız, Özel Kalem Müdürlüğünün ve Kurum Müdürlerimizin adını kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için kolluk güçlerimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın dolandırılıp mağdur olmamaları için konunun kamuoyuna duyurulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Valimiz Dr. Zülkif Dağlı’nın, Vali Yardımcılarımızın ve Özel Kalem Müdürünün adını kullanarak yardım için aradığını söyleyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi; bu kişileri kolluk güçlerimize bildirin” denildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:15
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