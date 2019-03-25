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Valilikten deprem açıklaması

Malatya Valiliği tarafından bugün Arguvan’da meydana gelen 4.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:20
Valilikten deprem açıklaması

Malatya Valiliği tarafından bugün Arguvan’da meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremle alakalı bir açıklama yapıldı.


Açıklamada,deprem sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edilerek, bir vatandaşın panikleyerek merdivenlerden atladığı ayağından yaralandığı kaydedildi.


Valilik Açıklamasında, “İlimiz Arguvan ilçesinde 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.29’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı vuku bulmamış olup deprem sırasında yaşadığı panik nedeniyle bir binanın merdivenlerinden atlayan bir vatandaşımız ayağından yaralanmıştır.İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 teknik ekip tarafından, Arguvan ve Hekimhan ilçelerine bağlı mahallelerde deprem nedeniyle bazı binalarda oluşan hasarların tespitine yönelik çalışmalara derhal başlanmıştır. Bölgede devam eden artçı sarsıntılar sebebiyle can güvenliği bakımından hasarlı konutlara girilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunulmuştur. İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince, konutu hasar gören vatandaşların barınması amacıyla uygun alanlarda çadır kurma çalışmaları başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:20
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