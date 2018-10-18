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İstanbul Valiliğinden 29 Ekim haberlerine yalanlama

İstanbul Valiliği, okullara gönderilen yazıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmayacağına dair talimat verildiği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:07
İstanbul Valiliğinden 29 Ekim haberlerine yalanlama

İstanbul Valiliği, okullara gönderilen yazıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmayacağına dair talimat verildiği yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.  

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşku ile yapılacağı belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Valiliği'nin okullara gönderdiği yazıyla '29 Ekim kutlamalarının yapılmayacağı' talimatı verdiği ifade edilmektedir. Söz konusu bilgi gerçeği yansıtmamakta olup, Valiliğimizce okullara verilmiş böyle bir talimatımız bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşku ile kutlanacaktır." 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:07
  1. İstanbul Valiliği
  2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer7 dk önce
    Siyonistler.Uşakları...yine..yalan..dolan..haberlerle..FİTNE..peşinde..sağol..valim..daha..sert..açıklama..yap..bu..Alçaklar..
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