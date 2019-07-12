0553 313 94 23

Valilikte İki Protokol Birden İmzalandı

Hayırsever Murat Kantarcı Eğitim, Sağlık, Spor ve Kültür Vakfı tarafından ilimiz Melikgazi ilçesinde yaptırılacak olan Bilim Sanat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası protokolü Valilik toplantı salonunda yapılan törenle imzalandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:32
Valilikte İki Protokol Birden İmzalandı

Hayırsever Murat Kantarcı Eğitim, Sağlık, Spor ve Kültür Vakfı tarafından ilimiz Melikgazi ilçesinde yaptırılacak olan Bilim Sanat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası protokolü Valilik toplantı salonunda yapılan törenle imzalandı.


Törene Vali Şehmus Günaydın, Hayırsever Murat Kantarcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, il Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli katıldı.


Vali Günaydın protokol imza töreninde yapmış olduğu konuşmada, “Bu gün burada Kayserimizde artık geleneksel hale gelen hayır işlerinin bir yenisini daha gerçekleştirmek için bir araya geldik. Murat Kantarcı Eğitim, Sağlık, Spor ve Kültür Vakfı adına Murat Kantarcı bey ilimize hayırlı işler yapmak için yola çıkıyor. Bundan öncede yaptığı hayırlı ve güzel işler var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve Melikgazi Belediyemize de bu yatırımları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kayserimize gerek eğitim alanında, gerek sağlık alanında ve bir çok alanda önemli hayır işlerine imza atan kişilere çok teşekkür ediyorum, vefat edenlere Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlık ve uzun ömür diliyorum. Kayserimiz hayırseverliği ile bilinen bir şehir. Kayserimizde bir çok alanda bu geleneğin devam etmesi işimizi kolaylaştırıyor. Çocuklarımızın ve geleceğimizin iyi yetişmesi için, insanlarımızın daha kaliteli hizmet alabilmesi için, bu tür hayır işleri,bu tür yatırımlar çok büyük önem arz ediyor. Yaklaşan eğitim ve öğretim yılında Kayseri olarak hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için hayırseverlerimizin bu katkıları çok önemli.” dedi


Sağlık alanında da Kayseri’de yaşayan vatandaşlarımıza, hatta civar illerdeki vatandaşlarımıza da, daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması için sağlık yatırımlarımız hem devletimiz tarafından, hem de hayırseverlerimiz tarafından gerçekleştirildiğini belirten Vali Günaydın sözlerini şöyle sürdürdü,“ Bu vesileyle, ilimize kazandırılan bu hizmetler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Hayırseverlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimizin bu isteği, bu arzusu, bu şevki hiç bitmesin diyoruz.” diye konuştu


Hayırsever Murat Kantarcı’da yapmış olduğu konuşmada, “ Her yurttaşın hayalinde bir şeyler yapmak vardır, bizim de hayalimizde olanları sırası geldiğinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz bu memleketin, cumhuriyetin nimetleriyle bu işleri yapabilme imkânı sağladık. “ dedi


Protokol imza töreni atılan imzaların ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:32
  1. kültür
  2. bilim
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
    1. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    2. BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak..
    3. Bolsonaro oğlunun Washington..
    4. Atletico Madrid, Griezmann konusunda..
    5. Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne..
    6. İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
    7. CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret
    8. Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısında..
    9. Şehitliğin bakımı hükümlüler..
    10. S-400 teslimatının ardından sınırda..
    11. Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl..
    12. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye..
    13. 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım müjdesi
    14. Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor
    15. Kaymakam Soley başarılı öğrenciyi..
    16. FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü..
    17. MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ile..
    18. İzmir’de 15 Temmuz programı netleşti
    19. ABD'de göçmen operasyonu başlıyor
    20. Serçeköy kültür merkezine kavuştu
    21. Tır dorsesi yan yattı D-100 ulaşıma..
    22. Toyota'dan KPSS sınavında "trafikte..
    23. Topraktan uyuşturucu çıktı
    24. Başkan Yüce, Bal suyu projesi alanında..
    25. Gümüşhane'de göletlere 45 bin sazan..
    26. KTSO’da "Devlet Destekleri” ile ilgili..
    27. Çaldıklarını polis ekiplerine satmaya..
    28. Gençlerbirliği, Montpellier’den..
    29. Çevreyi kirletenler zabıtanın..
    30. Elektrik telleri koptu, 10 güvercin..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?