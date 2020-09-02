Valilikler son dakika duyurdu: İşte yeni koronavirüs tedbirleri

Son dönemde açıklanan koronavirüs tablolarında ağır hasta sayıları ve yeni vaka sayılarında yaşanan artış göze çarpıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada salgında pik noktasının yaşandığını belirterek alınan tedbirlere titizlik riayet edilmesi uyarısında bulunmuştu.

4 ilde yeni tedbirler hayata geçirildi

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Ankara, Konya, Yalova ve İzmir’de ilave tedbirler hayata geçirildi.

Buna göre kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan, doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi kalabalığa neden olacak ve bulaşı riskini arttıracak bütün etkinlikler yasaklandı.

Yalova'da kamuda esnek mesai uygulamasına geçildi. Kamuda çalışan personel bundan sonra 1 gün çalışıp, 1 gün de idari izinli olacak.

KONYA

Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yaptığı toplantıda alınan kararlara göre kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, sünnet , nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi etkinliklere yasak getirildi.

Bunun yanı sıra yoğun katılım ile gerçekleştirilecek doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve vatandaşlar tarafından düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek organizasyonları, tanışma ve kaynaşma programlarıyla kermes etkinlikleri etkinlikler de ikinci bir karara kadar yasaklandı.

Tedbirlere uymayanlarda idari para cezası ve adli işlem uygulanmasına karar verildi.

İZMİR

Koronavirüs ek tedbirleri İzmir’e de getirildi. Bu kapsamda İl Hıfzıssıha Kurulu toplantısında alınan karara göre kent genelinde kamu kurumları girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorulması zorunlu olacak. Ayrıca önceden belirlenmiş düğün saatlerinde de değişiklikler yapıldı.

Yapılan açıklamada "İlimizde bulunan kamu binaları girişlerinde vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E-Devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

ANKARA

Koronavirüs ile ilgili alınan yeni ek tedbirler başkent Ankara’da da uygulanacak. Ankara Valisi Vasip Şahin’in başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda önemli kararlar alındı.

Ankara Valiliği'nden alınan kararlara ilişkin açıklama şu şekilde;

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 26/08/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Bu çerçevede İlimizde;

A) 1-Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,

a) Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

b) Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

c) Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

ç) Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek¬içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

d) Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

2- Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

3- Düğün ve nikah yapacak olanların 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunmalarına, başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan (zabıta vb.) her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim

faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

4- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Kararla düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda alınan Kurulumuz Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid¬19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

B) Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek¬içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi."

YALOVA

Yalova Valiliği tarafından koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilecek kamuda esnek mesai esasları belirlendi.

Karara göre kamuda çalışan personel 1 gün çalışıp, 1 gün idari izinli olacak.