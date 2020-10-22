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Korona Virüs Valilik yeni tedbirleri duyurdu! Sadece selalarda isim verilecek
Korona Virüs

Valilik yeni tedbirleri duyurdu! Sadece selalarda isim verilecek

Vaka sayısı artması sonrası Kırklareli Valiliği cenaze ve sünnet mevlitlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Ayrıca selalarda, yaşamını yitirenlerin kimlik bilgisi dışında bilgi verilmeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:15:00 -
Valilik yeni tedbirleri duyurdu! Sadece selalarda isim verilecek

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan duyuruda, il genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde, cenaze ve sünnet mevlitlerinin, sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca selalarda, yaşamını yitirenlerin kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesi gerektiği kaydedildi. Gerek belediye başkanlıkları gerekse müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru da yapılmayacak.

Yine kurul kararıyla havanın soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğü için kapalı alanlarda kalabalık toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiğinden halka duyuru yapılmasına karar verildi.

3 saat aralıklarla duyuru

Belediyelerin, il özel idarelerinin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden 3 saat ara ile yapılacak duyuruda, 'Kıymetli vatandaşlarımız; salgınla mücadele maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız' denilecek.

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