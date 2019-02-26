Valilik sanayi işletmelerini uyardı

Muğla Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamayla sanayi işletmelerine ‘sanayi sicil belgesi’ konusunda uyarıda bulundu.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. maddesi gereğince; İşletmeler bir yıllık faaliyetlerini gösteren Yıllık İşletme Cetvelini -Sansic (B) her yıl Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine vermek zorundadır, (Ancak İşletmeler her yıl Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığımızın ’www.sanayigov.tr" E-Hizmetler Bölümü" menüsü altında "Yıllık İşletme Cetvelleri" bölümünü tıklayarak kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra Sanayi Sicil Belgesi numarası ile şirketini seçerek Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini girebilirler.) Aksi taktirde haklarında Kanunun 9. maddesine göre 1294 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.”