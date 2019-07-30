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Valilik salonuna yavrulayan güvercine sahip çıktılar

Hakkari'de, Valiliğin konferans salonuna yuva yapan güvercin ile iki yavrusunu personel besliyor

30 Temmuz 2019 Salı 12:36
Valilik salonuna yavrulayan güvercine sahip çıktılar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Valiliğinin konferans salonuna yuva yapan güvercin ile yavrularına kurum personeli sahip çıktı.

Valilik binasının 4. katındaki salonunun temizliğini yapan görevliler, açık pencereden içeri giren güvercinin, koltukların arkasında yuva yaparak yumurta bıraktığını fark etti.

Koruma altına aldıkları yuvadaki yumurtalardan iki kuş yavrusunun çıkışına tanıklık eden görevliler, zaman zaman dışarı çıkan anne güvercinin yavrularından ayrı kalmaması için pencereleri açık tuttu.

Yuvayı da otlarla büyüterek yavruların daha rahat etmesini sağlamaya çalışan görevliler, yavruları da kendi elleriyle beslemeye başladı.

Diğer çalışanların da ilgi gösterdiği güvercin ve yavruları, neredeyse kurumun bir parçası haline geldi.

Kurum personeli Nurettin Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valilik çalışanları olarak kuşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Karadeniz, "Kuşları salonda görenler şaşırıyor. Yuvanın konferans salonunda olması bize de ilginç geldi. Buraya gelen arkadaşlar da ilgilenip seviyorlar. Toplantılar esnasında da kimse onları ürkütmüyor. Buranın süresiz misafiri oldular. Yavruların annesi akşam saatlerinde geliyor. Yavrulara alıştık. Kanatlanıp uçuncaya kadar onlarla ilgilenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:36
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