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Batman Valiliği, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddialarını yalandı

Batman'da bir polisin, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye müdahale ettiği yönündeki iddialar valilik tarafından yalanlandı.

29 Eylül 2019 Pazar 10:50
Batman Valiliği, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddialarını yalandı

Batman Valiliğince, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

"Ruhsatsız iş yerine uygulanan faaliyet..."

Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 10:50
  1. Batman Valiliği
  2. Kürtçe şarkı
  3. polis müdahalesi

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  • VatandaşVatandaş37 dk önce
    Sayın vali madem yalan diyorsunuz o zaman çıkın kameraların karşısına ve bu şarkıyıçalın o zaman herkes gerçeği öğrenir.provokatorlere de malzeme olmaz

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