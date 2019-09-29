Batman Valiliği, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddialarını yalandı
Batman'da bir polisin, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye müdahale ettiği yönündeki iddialar valilik tarafından yalanlandı.29 Eylül 2019 Pazar 10:50
Batman Valiliğince, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.
"Ruhsatsız iş yerine uygulanan faaliyet..."
Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir." ifadelerine yer verildi.
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