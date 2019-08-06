Valilik karşısındaki meydan ‘Kadeş Barış Meydanı’ oldu

Çorum Belediyesi tarafından Valilik binası karşısında yaptırılan meydanın ismi Belediye Meclis kararıyla “Kadeş Barış Meydanı” oldu.

Çorum’un dünyanın merkezi ve sahabeler şehri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu şehir aynı zamanda barışın ve kardeşliğin de şehri. Adaylık sürecinde hemşehrilerimiz meydanın adını sorduklarında meydana Kadeş ismi yakışır demiştim. AK Parti Grubuna böyle bir teklifi getirdikleri için teşekkür ediyorum. AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri olarak bu ismi vermek bize nasip oldu. ‘Kadeş Barış Meydanı’ bu şehre çok yakışacak. El ele gönül gönüle olduktan sonra sevgi, kardeşlik ve barış ikliminin hakim olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

’Peyzaj çalışması yapılacak’

Kadeş Barış Meydanında adına yakışır bir peyzaj çalışması yapılacağını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Aşgın, bu ismin Çorum’a sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.