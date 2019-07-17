Valilik istedi Çukurova Belediyesi yaptı

Çukurova Belediyesi, Adana Valiliğinin isteği üzerine Belediye Evleri Mahallesinde bulunan bir metruk binanın etrafını kapatarak, içeriye kimliği belirsiz kişilerin girip, yasa dışı eylemlerde bulunmasını engelledi.

Adana Valiliğinin isteği ve vatandaşların şikayetleri üzerine Ruh Sağlığı Hastanesi’nin yanında bir metruk bina olduğu tespiti Çukurova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerine yapıldı.

Çukurova Belediyesi yetkilileri bunun üzerine binanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak binanın sahibine ulaşılamayınca,Belediye kendi imkanlarıyla terk edilmiş binanın ön ve yan cephelerini kapatarak, herhangi bir giriş çıkış yapılmasını engelledi.

Vatandaşlar rahat nefes aldı

Metruk binanın kimliği belirsiz kişilerce, özellikle gece saatlerinde kullanıldığı, binaya giren kişilerin içki içtiği ve uyuşturucu kullandığı yönünde vatandaşın şikayetlerinin yoğun olduğu ifade edildi. Çukurova Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla binanın tüm giriş çıkışları kapatılınca, çevrede büyük rahatsızlık oluşturan olayların da önüne geçilmiş oldu. Böylece, metruk binanın etrafında yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Gerekli önlemleri alacağız

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “İlçede varsa başka metruk binanın, kötü kullanımının önüne geçmek için önlem almaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yapılar konusunda hassas olduklarını belirten Başkan Çetin, “Bu tür binaların sahiplerine sesleniyorum. Gerekli önlemleri alın. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar. Rahatsız oldukları bir durum olduğunda belediyemize başvuruda bulunsunlar. Çukurova Belediyesi gerekeni yapacak, kendi imkanları ile önlemleri alacaktır” şeklinde konuştu.