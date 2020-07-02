Valilik duyurdu! Sinop'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Sinop Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada bugünden itibaren il genelinde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssısha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Yasağa uymayana para cezası
Açıklamada, maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.