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Bitlis Valiliği 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilan etti

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde 18 köy ile bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

19 Mart 2019 Salı 11:01
Bitlis Valiliği 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilan etti

Bitlis'te Valilikten yapılan açıklamada, 2 ilçedeki 18 köy ve bağlı mezralarda 20 Mart saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tatvan'a bağlı Güntepe, Beşikli, Uçankuş, Yorgalar, Sarıdal, Çörekli, Suboyu, Dirlik, Kısıklı, Kepenek, Dönertaş, Aktoprak, Boblesür, Sallıca, Teknecik köy ve mezraları ile Hizan'da Yığınkaya, Gezer ve Çıkçık köyleri ile mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bu bölgelerde teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 06.00'dan itibaren (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) 20 Mart saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:01
  1. Bitlis Valiliği
  2. sokağa çıkma yasağı

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