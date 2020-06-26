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Valilik duyurdu! O ilimiz sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

İçişleri Bakanlığı tarafından YKS nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından bir ilimiz muaf tutuldu. Muğla Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yerli ve yabancı turistler Muğla'da sokağa çıkabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:19:00 -
Valilik duyurdu! O ilimiz sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Muğla'ya tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında YKS nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklandı.

"Muaf tutulmalarına karar verildi"

Muğla Valiliği Hıffızsıhha Kurulu tarafından paylaşılan genelgenin ilgili yazısında, "Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaretleri, Muğla'daki tekne turu rezervasyonlarının yukarıda belirtilen bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

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