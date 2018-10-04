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Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon öncesi sivil halkın zarar görmemesi için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:47
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon öncesi Lice ve Hani ilçelerine bağlı bir çok köy ve mahallede sivillerin zarar görmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde [(Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy, Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları), (Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem  mezraları)]  04 Ekim 2018 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.
 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 07:47
  1. Diyarbakır
  2. hani
  3. Lice

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