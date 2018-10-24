El Kaide'nin rehin tuttuğu Japon vatandaşı kurtarıldı

Terör örgütü El Kaide'nin 3 yıldır rehine olarak tuttuğu ve dün gece serbest bıraktığı Japon vatandaşının kimliği tespit edildi.

Hatay Valisi Erdal Ata'nın yaptığı açıklamada, Japon vatandaşın basın mensubu Jumpei Yasuda olduğu aktarıldı.

Yasuda, 40 aydır Suriye'de tutsak olduğunu belirtti.

Japon heyet Hatay'a gelmişti

Hatay’a dün getirilen ve Suriye’de 2015 yılında kaçırılan Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişinin kimlik tespiti için Japon Büyükelçiliği’nden bir heyet, Hatay İl Göç İdaresi’ne gelmişti.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde dün Hatay’a getirilen ve kayıp gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişi, büyük gizlilik içinde Hatay Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmişti.